Trombetti: "Insigne eccellente, ma a Napoli purtroppo ha fatto il suo tempo. Come dire di no a così tanti soldi?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Guido Trombetti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Insigne? Sempre meglio avercelo, il problema è che non basterà lui per restituire competitività al Napoli: tra Coppa d’Africa e Covid il numero dei giocatori assenti è alto, ad uno come Insigne non si rinuncerebbe mai. Lorenzo è un calciatore eccellente, ma a Napoli purtroppo ha fatto il suo tempo. Se le offerte fantasmagoriche sono reale, come dire di no a così tanti soldi? Altro che tradimento, è un professionista e davanti a certe offerte se ne va. Però in Inghilterra, Spagna e Italia altre offerte mica sono arrivate. De Laurentiis alle spalle non ha fondi di investimento stranieri, come società vive su ciò che produce il Napoli: sarebbe un suicidio gettarsi in avanti a testa bassa seguendo la corsa sugli ingaggi. Nessuno può inseguire Toronto a certi livelli, oggi nel calcio comandano gli intermediari che non rischiano. Coppa d’Africa? Io sono preoccupato che il Napoli perda anche il posto in Champions League, i giocatori coinvolti perderanno sette partite nella peggiore delle ipotesi”