Troise: "So che è stata fatta qualche chiamata per Lucumi del Genk e per un altro difensore"

Ciro Troise, giornalista del “Corriere del Mezzogiorno” è intervenuto nell’edizione pomeridiana di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“A me risulta che il Napoli cerchi un centrale di piede destro. Lo disse anche Giuntoli in un’intervista prima di Milan-Napoli. Al momento, quindi, cercano un vice-Rrahmani, non un giocatore che faccia anche il terzino sinistro. Per cronaca, vanno comunque registrate la parole di Ghoulam e qualcosa si comincia ad intravedere perché è entrato in partite vive, a Milano e ieri. Al momento, questo ci risulta ma sappiamo benissimo che, come diceva Benitez, il calcio è bugia. So che è stata fatta qualche chiamata per Lucumi del Genk, centrale sinistro che gioca anche come terzino, e per Davinson Sanchez del Tottenham, centrale di piede destro. L’orientamento è quello ma tutto dipenderà dalle opportunità ”