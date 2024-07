Troise: "Ecco come andrà a finire il caso Osimhen"

Ciro Troise, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

"Rispetto a Cavani e Higuain la cessione eventuale di Osimhen è diversa. Perché- ha detto il giornalista del Corriere della Sera a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - il nigeriano è più costoso rispetto ai precedenti giocatori citati e questi ultimi venivano da stagioni straordinarie. Quindi anche se Osimhen ha fatto benissimo rispetto a quanto ha giocato ma l'annata del Napoli è stata pessima e lui anche a livello comportamentale non è andato benissimo ed i club guardano tutto. Credo che al momento la prospettiva più concreta sia quella araba e credo che in un modo o nell'altro il Napoli riuscirà a fare questa cessione. credo che Spinazzola possa arrivare anche senza la certezza della partenza di Mario Rui perché credo che Olivera sarà arruolato più come braccetto di centrosinistra che come esterno. Credo che Spinazzola possa fare una 15ina di presenze buone visto che da quando si infortunò all'Europeo ha sempre avuto qualche problema. Non credo che Hermoso possa arrivare in aggiunta a Buongiorno; credo piuttosto sia un'alternativa così come credo che Buongiorno abbia buone possibilità di venire a Napoli. Hermoso lo vedo più verso l'Arabia. Sulla questione Di Lorenzo io vedo vari segnali di pace che arrivano giorno dopo giorno. Secondo me, con un po' di tempo, si potrà definitivamente sbloccare la questione. Tra Zerbin, Zanoli, Gaetano e Cheddira credo che quello che resterà a Napoli potrebbe essere Gaetano. Zanoli credo che andrà al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a 7mln di euro, Zerbin credo che sarà a Dimaro ed è un giocatore che potrebbe tornare utile a Conte quindi bisogna vedere il mercato cosa dirà. Gaetano se rimarrà lo farà con rinnovo del contratto e Conte lo valuta molto bene e vorrebbe tenerlo. Cheddira farà il ritiro e poi andrà a cercare spazio altrove"