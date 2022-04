Ultime calcio - Vittorio Tosto ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto:

Dove andrà Gattuso?

"Rino è ricercatissimo per le caratteristiche che ha. Stravedo per lui, peccato non averlo avuto a Firenze: lo cercano da Spagna, Inghilterra, Grecia... Anche dall'Italia. Però non ha sposato nessun progetto. Lo associo tranquillamente ad un futuro in Premier ma spero rimanga in Serie A".