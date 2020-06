Torricelli: "Di Lorenzo è il miglior terzino destro italiano"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La Juventus ha giocato benissimo contro il Milan, è partita molto forte anche se dopo tre mesi puoi incontrare delle difficoltà dal punto di vista della preparazione. Cristiano Ronaldo? I rigori si possono anche sbagliare anche se Cristiano Ronaldo ci ha abituato a prestazioni di altro spessore. La preparazione può essere fondamentale, forse hanno caricato un po’ di più anche in vista della Champions e quindi la squadra non è brillantissima come tre mesi fa. Bentancur? E’ tra i più positivi quest’anno, è cresciuto tanto e l’ha dimostrato anche contro il Milan. Giocatore di spessore e può essere il futuro della Juventus. Finale di Coppa Italia? Gattuso sta facendo un ottimo lavoro a Napoli, ha una squadra importante e di qualità e l’impronta è stata già data. Concede molto poco alle squadre avversarie e il Napoli si presenta alla finale con diverse incognite. Partirà alla pari della Juve, io dico che sono entrambe al 50%. Non è mai semplice giocarsi una finale di Coppa Italia dopo solo 90 minuti di gioco, né per l’una né per l’altra. Di Lorenzo? Ha fatto un campionato grandioso, ha dimostrato di avere qualità e personalità. Come terzino destro è il più forte che abbiamo in Italia, mi auguro continui a crescere e che diventi un punto di forza per Mancini in nazionale. Sarri? Mi aspettavo qualcosa in più ricordando come giocava il suo Napoli. La sua è una Juve in corsa per tutti e tre gli obiettivi, è in testa al campionato ed è in finale di coppa Italia. Aspetterei a dare dei giudizi”.