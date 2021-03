Torino, l'avvocato Chiacchio: "E' stata riconosciuta la forza maggiore vista in Juve-Napoli"

Ultime calcio - Lazio-Torino si giocherà, il Giudice Sportivo ha deciso di non punire i granata col 3-0 a tavolino. Il legale del Toro, l’avvocato Eduardo Chiacchio, ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sono soddisfatto per questa sentenza. Ha avuto un peso importante il comunicato della Asl di Torino riguardo il provvedimento che riguardava ogni calciatore della rosa granata. E’ stata riconosciuta la famosa causa di forza maggiore di cui avevamo parlato tante volte per il giudizio di Juventus-Napoli. Ho sentito il presidente Cairo e mi ha dimostrato la sua grande soddisfazione. La Lazio ricorrerà in appello? E’ nel loro diritto farlo".