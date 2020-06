Bari, Luigi De Laurentiis e l'ispirazione per la ripresa: "I miei giocatori guardino 'The last dance'"

Ultime notizie calcio. “Ho detto al ds Matteo Scala di far vedere ai giocatori The Last Dance, il documentario Netflix sulla vita di Michael Jordan. Lo ritengo un grande insegnamento per tutti gli sportivi, da seguire fino alla fine”. Luigi De Laurentiis torna a parlare in conference call con la stampa e lo fa tracciando la linea da seguire nel Bari che giocherà i playoff di Serie C entrando in scena ai quarti di finale, complice il secondo posto al momento dello stop nel girone C.

L’ispirazione per Antenucci e soci è nel basket, ma la metafora che il numero 1 del club pugliese usa per definire gli spareggi promozione concentrati in tre settimane fino alla finalissima è tutta calcistica: “Sarà come giocare un Mondiale, con partite secche e ricche di insidie ed incognite. Dovremo aspettarci di tutto e di più in campo per giocarci un posto molto importante e inseguire il nostro obiettivo”. La voglia di raggiungere Monza, Vicenza e Reggina, promosse in B, è tanta.

“Gli faccio i miei complimenti” ammette De Laurentiis, che intanto si gode a distanza il ritorno sul campo di allenamento per sedute individuali della sua squadra: “Noi siamo ripartiti con gli allenamenti individuali e con tutti i testi previsti in ottica ripresa collettiva verso il ritorno in campo, faccio i complimenti alla squadra e allo staff che sono rimasti a Bari lontano dalle famiglie: un sacrificio non da poco”. Non è previsto al momento una fase di ritiro, proseguendo il lavoro tra stadio e antistadio.

Ripensare al calcio dopo tre mesi dall’ultima partita ufficiale, datata 9 marzo 2020 a Catanzaro (1-1), è “un traguardo – assicura De Laurentiis – una vittoria per questo sport perché riparte un’economia e un intero mondo, ne sono contento i contatti con tutte le componenti sono stati costanti, ma spero quanto prima di essere a Bari di persona”. Alle porte c’è un “luglio caldissimo, infernale”.

Mettendo da parte gli algoritmi, che LDL definisce “gli incubi notturni del Bari in questo ultimo periodo, ma nel caso, vorrebbe dire che il calcio, e ancor più quello di Lega Pro, sarebbe in una difficoltà davvero importante. Non ce lo auguriamo davvero, l’unico pensiero è quello di giocarcela fino alla fine. Servono forma fisica, cattiveria, cinismo, fortuna – le sue parole – ma non mi spaventa nulla. Sono abituato a combattere, a lottare”.

Lo fa mettendosi virtualmente al volante della sua Ferrari, come ai microfoni di Gianlucadimarzio.com aveva definito il suo Bari. Distante tre partite secche dalla B (“Il Consiglio Federale non aveva la possibilità di accontentare tutti, dobbiamo essere uniti nell’accettare la formula e pensare a giocarcela in campo”) e con la speranza, nemmeno tanta segreta, di vedere pubblico sugli spalti di qui a un mese: “L’idea di giocare in casa è assai allettante; speriamo di poter trovare la quadra per una riapertura, anche parziale, degli stadi ai tifosi per dare, in primis agli abbonati, la possibilità di seguire la squadra del cuore; il San Nicola si presterebbe ottimamente allo scenario, sempre nel rispetto dei protocolli”.