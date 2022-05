SSC Napoli, il preparatore Sinatti: "Tanti infortuni? Ci hanno penalizzato, vedete Osimhen! Zielinski non ha nessun problema"

Conferenza stampa di gruppo a Castel Volturno, perchè non c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a presentare il match contro il Torino, bensì tutto il suo staff.

Domanda a Sinatti sugli infortuni:

"Tanti infortunati? Adesso possiamo dire che il calcio è cambiato, le gare sono più frequenti. Il Covid l'ha fatta da padrone per le problematiche, noi abbiamo avuto 80% di positività e questo ha comportato assenza in quel periodo e successivamente problematiche al rientro. il Covid rilascia dei problemi infiammatori e non solo. La differenziazione infortuni va fatta su quelli muscolari e traumatici che quest'anno ci hanno penalizzato, cito il caso di Osimhen. In più frequenza degli impegni comporta a non avere integrità fisica"