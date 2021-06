SSC Napoli, Formisano: "Fantastico tornare a Dimaro, accredito online e gratuito per entrare allo stadio. Sui tifosi al Maradona..."

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Torniamo a Dimaro che ormai è la nostra casa ed è fantastico tornarci dopo quanto successo negli ultimi 15 mesi. Dovremo rispettare una serie di procedure e di attenzioni per le necessità legate alla lotta contro il Covid. Ci auguriamo qualche allentamento per vivere tutto con più serenità. Ci sarà ancora il villaggio per i bambini, stiamo studiando una procedura per accedere in sicurezza all'impianto. Offriremo la possibilità di accreditarsi in digitale ed in maniera gratuita, i tifosi sono il nostro più grande patrimonio. Stadio Maradona? Per l'anno prossimo saremo ancora vincolati alle norme e noi cercheremo di essere sempre al passo".