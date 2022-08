Squalifica Gaetano, l'avv. Chiacchio: "Punizione minima, è stato solo un avvertimento"

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Procura ha indagato sul messaggi tra Gaetano e un giocatore del Como, i due sono molto amici e si sono anche invitati al matrimonio. C'è stato un messaggio scherzoso e una risposta allo stesso tono. La Procura Federale il CONI hanno analizzato la vicenda, tutto rientrato con solo 2 giornati di squalifica, ma è un avviso per chiarire che è meglio evitare certi messaggi".