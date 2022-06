Sportitalia, Pedullà: "Spalletti non vuole privarsi di Koulibaly, se lo portassero via potrebbero nascere dei problemi"

Non è una situazione facile a Napoli riguardo il futuro di Koulibaly. Arrivano le parole di Pedullà per la situazione sul centrale di difesa azzurro.

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie da Sportitalia dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul Napoli sulla situazione che riguarda Koulibaly:

"Bisogna essere cauti sul futuro di Koulibaly. Al momento non c'è nessuna novità, lui è molto legato a Napoli. Se a Spalletti portassero via Koulibaly potrebbero nascere dei problemi. L'allenatore vorrebbe averlo anche in scadenza. Da capire come si evolverà nei prossimi giorni la situazione".