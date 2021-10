Formazioni Napoli Legia Varsavia di Sportitalia, le ultime di Manuel Parlato di Sportitalia che è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto spazio per Demme, Lobotka ed Elmas in Europa League. Potrebbe esserci staffetta Osimhen-Mertens, mentre Lozano può tornare dal primo minuto".