Sportitalia, Parlato: "Dybala? Non dobbiamo illudere i tifosi, ma essere oggettivi sulla nuova linea del Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dybala? Non dobbiamo illudere i tifosi, ma essere oggettivi sulla nuova linea del Napoli. Non credo possa essere un obiettivo rispetto alle scelte societarie. Il tifoso vuole sognare? Non costa nulla, 38 anni fa al San Paolo venne presentato Maradona. Anche allora nessuno se l’aspettava il suo acquisto, 13 miliardi di lire all’epoca erano impensabili. Però se penso alla linea del Napoli, da qui ad ipotizzare che il club possa sobbarcarsi un ingaggio così importante ce ne vuole. Che poi possa succedere qualcosa di inaspettato come 38 anni fa, è chiaro che tutto può essere.

Mertens e Deulofeu? Due casi diversi tra loro, il rinnovo di Dries poteva essere populista e meritocratico. Non possiamo paragonare l’acquisto di Deulofeu col rinnovo di Mertens: io avrei rinnovato a prescindere Dries, anche un po’ per la piazza. Spalletti l’aveva fatto capire, Mertens non è stato utilizzato come tutti ci aspettavamo e credo che in questo momento il Napoli stia facendo una scelta tra lui e Koulibaly per fare un sacrificio economico"