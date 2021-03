Sportitalia, Parlato: "Con il Crotone possibile turnover, spazio ad Elmas e Bakayoko. Rischio cartellino per Demme"

Napoli calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tenendo conto del ritorno dei Nazionali, che saranno a disposizione di Gattuso in molti casi solo venerdì, mi aspetto un po' di turnover contro il Crotone anche perché mercoledì c'è la Juventus. Bisogneranno valutare le condizioni di Rrahmani, Lobotka e soprattutto Petagna, ricordando sempre che Koulibaly è squalificato e Demme è diffidato. In questo momento è impensabile fare a meno dell'italotedesco per la sfida contro la Juve. Mi aspetto possano giocare Bakayoko ed Elmas".