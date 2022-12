Sport Mediaset, Vanali: "Il Napoli ha il dovere di continuare il suo percorso. Sarà l'anno degli azzurri"

Monica Vanali, collega di Sport Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"La Nazionale sta guardando avanti provando calciatori italiani giovani che giocano all'estero. alcuni semi sconosciuti ma seguiti da uno scouting che sta funzionando alla grande. L'Italia a Napoli manca da 10 annie non vedo l'ora di venire e sono sicuro che il cuore dei tifosi napoletani daranno una grande mano alla nostra Nazionale.

Il Napoli deve riconfermarsi ai livelli pre Mondiale. deve crederci e lottare anche se non sarà facile perchè comincerà un altro campionato. Verranno fuori altre sorprese ma sono tanti i punti di vantaggio degli azzurri e non posso non pensare che potrà continuare a fare bene. Spelletti non ha un carattere facile ma da sempre il 200% nelle scelte che fa. Non molla mai e sa trasmetterlo alla squadra. Il 2023 sarà l'anno degli azzurri".