Spinesi: "Il Bari di De Laurentiis è un esempio da seguire: Luigi si è dimostrato forte e imprenditorialmente bravo"

Notizie - Non è da escludere una ripartenza dalla Serie D per il Catania, club per il quale la Procura ha richiesto il fallimento: una cordata all'orizzonte è pronta a rilevare il club, ma il futuro è ancora da scrivere. Partendo da questo presupposto, nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex rossazzurro Gionatha Spinesi ha detto la sua nell'eventualità in cui i tifosi etnei si ritrovassero alle prese con la discesa nel dilettantismo: "Alla piazza non interessa la categoria, i tifosi, ed è difficile dire se sia un bene o un male, vivono la squadra come una cosa propria, e la amano incondizionatamente. Una proprietà ambiziosa e con progetti seri, metterebbe da parte anche un anno tra i dilettanti: basta vedere cosa è successo a Bari. Luigi De Laurentiis si è dimostrato forte e imprenditorialmente bravo, ha unito, soldi, passione e intelligenza: è questa la strada giusta"