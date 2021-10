Conferenza Luciano Spalletti pre Napoli-Legia Varsavia di domani per la terza giornata d'Europa League 2021. L'allenatore parla anche di Zielinski.

Napoli Legia Varsavia, Spalletti su Zielinski

"Abbiamo tanti giocatori che si prendono responsabilità e il recupero di Mertens, Demme e Lobotka aiuta di farci variare nelle formazioni. Zielinski non sarà nella partita per un problema ma a Roma ci sarà, è più precauzionale. Abbiamo qualità che possono fare la differenza come le tante arme a disposizione".

Spalletti Napoli Legia Varsavia

Calendario Napoli Europa League