Spalletti su Politano e Meret: "Matteo ha creato questa situazione da solo, Alex si allena sulle sue carenze"

Sempre ritiro di Dimaro ha parlato in conferenza stampa anche Luciano Spalletti sul calciomercato del Napoli e le situazioni di Politano e Meret.

Napoli: Spalletti su Politano e Meret

Calciomercato Napoli - Queste le parole di Spalletti su Meret e Politano:

"Su Meret per me pesa un errore commesso da altri portieri in quel periodo, ma è un portiere giovane e affidabilissimo. Nel giro della nazionale da tanto tempo. Faccio la domanda a voi: chi l'ha detto che non è bravo coi piedi? Io non l'ho mai detto. Meret si allena per colmare le carenze e migliora. E' chiaro che per giocare la Champions e un campionato equilibrato come il nostro, si ha bisogno di due portieri di livello: ormai nessuno ti garantisce il posto da titolare, nessuna squadra lo fa più. Cerchiamo qualcuno che possa giocare al suo fianco o al suo posto.

Politano? Matteo, è una situazione che ha creato un po' lui e non noi: quindi cerchiamo di capire. Torno sul discorso di prima: quale squadra nel calcio moderno ti garantisce la titolarità? Se si rimane a livelli di squadre da Champions, diventa difficile.".