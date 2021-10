Napoli Calcio - Luciano Spalletti è tornato anche sulla questione portieri in conferenza stampa:

"Meret e Ospina sono due portieri forti. Quando succede questo, si finisce per penalizzare oltre i suoi meriti quello che non viene scelto. Ci saranno momenti in cui la condizione può salire o scendere ed a quel punto prendo in considerazione la novità. E' sempre il campo a darmi le indicazioni sulla scelta da fare".