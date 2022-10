Spalletti: "I calciatori stanno dando l'anima per mantenere promesse, ambiente maturo che non si lascia andare a cose che ti portano su strade sbagliate"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa analizzando diversi temi in vista della gara di domani contro la Cremonese:

Le parole di Spalletti sul periodo che sta attraversando la squadra azzurra:

"Stiamo mantenendo le promesse di inizio anno, avendo calciatori che danno l'anima per trasformare in campo ciò che ci diciamo fuori per fare piacere ai nostr tifosi. E' come se la felicità fosse quella del bambino napoletano e noi dobbiamo fare di tutto per renderla il più vero possibile, mantenendola il più a lungo possibile".

Nello spogliatoio non c'è euforia, ovvero una tendenza ad essere eccessivamente eccitati. C'è consapevolezza di fare cose importanti, quello che i tifosi si aspettano. Tutti si impegnano al massimo per avere un comportamento corretto. Non vedo eccessiva euforia nemmeno da parte dei tifosi in città, anche se c'è consapevolezza che stiamo facendo cose importanti. Tutti sanno che bisogna mantenere lucidità e fare risultati importanti, perchè il campionato è lungo. L'ambiente è maturo e non si lascia andare a cose che ti portano su strade sbagliate".