Spalletti a Dazn: "In conferenza va dato spazio ad altri che hanno grandi meriti, non mi interessa lo scudetto del prossimo anno. Non è facile perdere uno come Insigne"

Napoli - Luciano Spalletti è intervento al termine di Torino Napoli ai microfoni di Dazn:

"Mi fa piacere la pressione che abbiamo avuto oggi, in particolare quella di Insigne che ha fatto una tripla pressione nel momento del gol. Scudetto? Bisogna farsi trovare pronti col tempo. Per ora dobbiamo soltanto pensare alle partite che restano. Non mi sono presentato in conferenza per dare merito e voce al mio staff dando presenza. Loro hanno il mio stesso valore. Bisogna dare meriti di chi ha fatto una grande stagione lavorando sodo ogni giorni con tanta fatica. Il nostro futuro è il prossimo allenamento, non il prossimo anno. Si parte subito allenandosi al meglio già dal lunedì anche senza giorno di riposo se si gioca sabato.

Loro fisicamente sono forti e ci venivano addosso forte mettendoci in difficoltà in qualche momento di costruzione. Abbiamo provato a portare i giocatori del Torino nelle posizioni dove non sono a loro agio. Non è facile perdere un giocatore del livello di Insigne, ha già dimostrato il suo valore da calciatore e da uomo. Si è sempre preso responsabilità, molte che tanti altri non avrebbero prese. E' stato un giocatore leale e qualitativo".