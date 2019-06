Spagna U21, Fabian: "Dispiace aver eliminato l'Italia, il pubblico italiano è meraviglioso e spero sia dalla nostra"

Eliminata l'Italia dall'Europeo Under 21, Fabian Ruiz e la sua Spagna ora vogliono passare il turno contro e battere la Francia. Il centrocampista iberico e del Napoli ha parlato così alla vigilia del match:

«A me dispiace aver superato il turno a discapito dell’Italia, sarebbe bello fossimo arrivati insieme in semifinale. Sono felice di essere qui e di avere la possibilità di giocare davanti a questo meraviglioso pubblico - ha detto alla vigilia - Per noi sarà fondamentale avere la spinta e la passione del pubblico italiano. Più siamo e meglio è: la gente mi ha davvero fatto sentire tutto il calore, in tanti mi hanno fatto l’in bocca al lupo: li ringrazio, sono molto grato di questo. Ora non credo ci sia una parte di tabellone più facile o una più difficile: chi è arrivato fin qui è forte, punto. Adesso vogliamo dimostrare sul campo di essere noi i favoriti»