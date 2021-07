Spagna, Azpilicueta: "Jorginho un grandissimo giocatore, speriamo che non sarà protagonista martedì"

Ultime notizie clacio - Cesar Azpilicueta, terzino del Chelsea e della Nazionale spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul fatto che martedì affronterà, nella sfida contro l'Italia, i suoi compagni di squadra in quel di Londra Emerson Palmieri e Jorginho:

“Se ci sentiamo? Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, è normale. Ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. È una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese. Jorginho? È un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l’Italia. È fondamentale per il modo di giocare, gli piace far girare il gioco, avere il pallone e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista, più facilmente potremo giocare la nostra gara martedì”.