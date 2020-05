Spadafora, ministro sport: "Il 18 ripartiranno gli allenamenti collettivi ma saranno diversi dal solito. Serie A 13 giugno? Basta furbizie, solo ad una condizione. Ora la FIGC ci dice che non può rispettare il protocollo..."

Ultimissime - Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha dichiarato durante il suo intervento a Stasera Italia in onda su Rete 4:

Spadafora

"Il 18 maggio tutti gli allenamenti degli sport di squadra potranno partire. Vanno rispettate le distanze, saranno allenamenti diversi in queste prime due settimane. Tutto il mondo dello sport di base può riaprire dal 25 maggio: palestre e tutti gli altri sport. Il protocollo previsto per queste strutture non è rigido. Sono misure legate al distanziamento che possono consentire di riaprire in sicurezza e ricominciare. Molte strutture hanno subito grandi danni e abbiamo messo a dispsizione per loro un versamento: non saranno soldi a debito.

Serie A il 13 giugno? Lunedì dovevano riprendere anche gli allenamenti del calcio su un protocollo proposto alla FIGC. Oggi, con mia sorpresa, capiamo che la Lega ha difficoltà ad applicare il protocollo che loro hanno proposto, soprattutto per l'autoisolamento. Non hanno le strutture idonee. Lunedì ripartono tutti gli altri sport di squadra ma con distanziamento. Se non si possono autoisolare le squadre, ne prendiamo atto e possono anche non farlo. Ieri abbiamo visto le immagini del solito presidente furbetto che ha fatto allenare i propri calciatori in partitina. Se tutto sarà rispettato, allora si potrà ripartire.

Quarantena? L'evoluzione ci dirà se siamo o meno sulla strada giusta. Se il contagio sarà calante, allora possiamo rivedere anche la regola. Nessun ostruzionismo".