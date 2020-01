Sottil: "Giuntoli tra i diesse migliori in circolazione. La Fiorentina ha colpito l'Atalanta col contropiede"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Sottil, ex calciatore della Fiorentina ed ex allenatore di Catania e Livorno. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La Fiorentina vorrà dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta, ora c’è più fiducia nell’ambiente. Ha giocato in ripartenza la squadra di Iachini ed ha messo in difficoltà l’Atalanta. Cutrone è stato preso su indicazione del mister, è un attaccante che sa attaccare lo spazio, di movimento. Ha le caratteristiche idonee al gioco di Iachini. Napoli? Ci ho capito poco sinceramente, non è facile capire le dinamiche dall’esterno. Però non mi aspettavo una stagione del genere, certe vicissitudini extracampo non hanno agevolato il lavoro svolto in campo. Ancelotti è tra i migliori allenatori al mondo, Giuntoli è tra i più bravi in circolazione. La squadra è di valore ed una stagione del genere non me l’aspettavo. Ora quello di Gattuso è il compito più difficile, quando si subentra non è mai facile. La gara d’andata fu spettacolare per i tifosi, una partita aperta dove vedemmo bei goal e belle giocate. Ora entrambe le squadre si sono ridimensionate, la Fiorentina deve dare continuità ai risultati ed il Napoli deve ricominciare a fare punti importanti”.