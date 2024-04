Sorrentino su Giuntoli: "Molto diplomatico, su Manna si è difeso"

Ultime calcio - Dagli studi di Mediaset, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli nel pre-partita della sfida contro la Lazio:

"Molto diplomatico, non poteva dire di più. Se sei alla Juventus e per nove gare non riesci a fare di più vuol dire che c'è qualche problema, ma lui non te lo dirà mai. Non ha voluto rispondere alla domanda su Manna, si è difeso. I panni sporchi si lavano in famiglia, ma se non dovesse vincere stasera la vedo molto dura per loro".