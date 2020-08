Sky, Ugolini: "Molti giocatori azzurri a fine ciclo, due nodi principali da sciogliere nel Napoli. Mercato in entrata? Prima bisogna cedere"

Notizie Napoli calcio. Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli prima di acquistare deve cedere, stiamo parlando di giocatori importanti che potrebbero portare una plusvalenza importante sul mercato. Per molti è evidente che il ciclo sia finito, adesso bisogna trovare delle soluzioni congeniali a tutti così che il Napoli non sia costretto a svendere i propri calciatori.

Gabriel? Questo mercato è così per tutti, non solo per il Napoli. Anche la Juventus ne è un esempio, si rischia di avere più giocatori di quelli consentiti. Se fai un mercato forte in entrata, pensando di vendere e poi non ci riesci allora arrivano i problemi. In casa Napoli ci sono da scioglere soprattutto i nodi Koulibaly-Maksimovic, con Giuntoli che sta facendo tanto per risolvere le varie questioni aperte".