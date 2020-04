Sky, Ugolini: "Fino a quando non ci sarà il vaccino, ci si dovrà allenare in sicurezza: il calcio è importante per il paese"

Ultime calcio - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La situazione è cambiata da ieri. C'è grande incertezza sul futuro. Le parole di Gravina vanno tenute in grande considerazione. Bisogna ragionare da sistema calcio. Non si deve pensare al proprio tornaconto ma ai propri interessi. Serve chiarezza, serve migliorare la situazione sanitaria e consentire a tutti di allenarsi in sicurezza".