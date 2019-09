Sky, Ugolini: "Fastidio al pube per Milik ma niente di irrimediabile, Llorente già in perfetta condizione. Contro la Samp possibile chance per Younes e Maksimovic"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milik è alle prese con un fastidio al pube ma non è nulla di irrimediabile. Si cercherà di avere un quadro più chiaro ma il Napoli sta mettendo il polacco nelle condizioni ideali per tornare al top. Llorente non ha nessun tipo di problema, mi è sembrato già in perfetta condizione. Non avendo fatto la preparazione con il gruppo potrebbe avere dei problemi alle prime ma credo che possa essere pronto per la gara contro la Sampdoria. Bisogna capire le condizioni di Milik ed Insigne ma le alternative non mancano.