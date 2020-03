Sky, Ugolini: "Callejon, Mertens e Insigne contro l'Inter, rientrerà Demme. Attenti all'ipotesi Elmas"

Ultime Calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"L’emergenza mondiale che stiamo vivendo in prima persona, perché siamo il Paese più colpito in occidente, sta condizionando tutte le decisioni. È una situazione imprevedibile e in continuo cambiamento. Le previsioni si possono fare in massimo due settimane per valutare il contenimento del contagio. Tutte le decisioni prese, relative alla Serie A, sono state influenzate. Le partite a porte chiuse erano il male minore, sarebbe stata la decisione migliore per gestire questa situazione".

"Il Napoli dopo giovedì rischia di fermarsi per poi riprendere a Verona, venerdì 13. Direi che il Napoli con l’Inter giocherà con Mertens, Insigne e Callejon. Ho dei dubbi a centrocampo. Demme rientra ma secondo me sarà importante valutare le condizioni di Fabian Ruiz e Zielinski perché l’opzione Elmas a centrocampo è da tenere in considerazione. Il Napoli non potrà aspettare l’Inter come ha fatto a San Siro perché gioca al San Paolo".