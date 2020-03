Sky - Rinnovi, spunta una nuova ipotesi: può cambiare la scadenza contrattuale

Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Si sta ragionando anche sullo spostare la data di scadenza dei contratti dei giocatori. Mi aspetto che venga deciso cosa fare della Serie A. Penso si arrivi all'accordo di dare qualche giorno di riposo ai calciatori non impegnati nelle competizioni europee, poi verranno scalati loro in estate. Questo è un rinvio del campionato, è interrotto non finito".