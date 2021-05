Sky, Nosotti: "Politano? Ha meritato la convocazione: c'è una qualità che piace a Mancini"

Napoli Calcio - Marco Nosotti, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono a Coverciano, in attesa della Nazionale in vista del prossimo match amichevole. Politano? Gli esterni sono tanti, anche Bernardeschi lo è. Un crescendo, un giocatore che si è imposto per le sue qualità, anche entrando a gara in corso come ha dimostrato con Gattuso".