Sky - E' fatta per Bereszynski, seve solo chiudere la valigia. Le ultime su Samardzic e Koopmeiners

L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre:

“Tutti puntano il dito sul fatto che il Napoli potrebbe avere problemi alla ripresa del torneo, ma chi ci dice che le altre non ne possano avere. Se anche si ripartisse tutti nelle stesse condizioni il Napoli ha un vantaggio di 8 punti. Bereszynski deve solo chiudere la valigia e raggiungere la Campania: è una situazione troppo ben indirizzata per non concludersi. Samardzic è un nome che gira da un po', Koopmeiners è uscito da poco; sono due giocatori diversi quindi bisogna anche capire tatticamente cosa vorrà fare il Napoli”.