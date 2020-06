Sky, Compagnoni: "Il Napoli è tornato a fare il Napoli, problemi di equilibrio risolti da Demme e Lobotka"

Ultime notizie calcio Napoli – Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è tornato a fare il Napoli, due anni fa stava per vincere il titolo e per questo non deve stupire quanto sta facendo nel girone di ritorno. Ha avuto dei problemi di equilibrio ma sono bastati gli arrivi di Lobotka e Demme per sistemare tutto”.