Sky, Camicioli: "Mercato Napoli? Sono molto curioso, capisco De Laurentiis se vuole un tetto agli stipendi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Serie A? Ci sono tanti pezzi pregiati sul mercato, stanno arrivano giocatori importanti e dopo due anni di pandemia il mercato sta riprendendo piede. Noi italiani siamo anche bravi a trovare soluzioni strane, vedi Lukaku che potrebbe tornare all’Inter. Sarà una lunga volata finale prima dell’inizio del campionato.

Le mosse del Napoli? Mancano due mesi e mezzo, ed il mercato sarà aperto anche a campionato in corso. Le squadre cercano di anticiparsi? Si partirà il 14 agosto, poi ci sarà la sosta a metà campionato per via del Mondiale. Si giocherà con un grande caldo ad agosto ma le squadre non possono permettersi di partire nel modo peggiore, in vista della pausa Mondiale: sono molto curioso sul Napoli, ha bisogno di un ricambio per non arrivare a fine ciclo con gli stessi calciatori. Però capisco De Laurentiis che vuole un tetto agli stipendi”