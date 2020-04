Sky, Bucciantini: "Ripresa? Nessuna federazione europea ha fissato una data, il Coronavirus rischia di diventare un compagno di vita"

Ultime notizie calcio - Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Al momento nessuna Federazione ha fissato la data per la ripresa dei campionati. La Germania ha detto di voler ripartire in Germania con la Bundesliga ma non c’è una data nemmeno lì. La prossima stagione? Studiosi ipotizzano che possa diventare qualcosa di simile ad una influenza, cioè che ogni anno torna facendo moltissime vittime. Bisogna iniziare a ragionare in funzione di una convivenza e bisognerà navigare a vista. In virtù di ciò, se sarà possibile finirla bisogna farlo, al di là di eventuali conseguenze sulla prossima annata. Il Coronavirus rischia di diventare un compagno di vita ma se così sarà, dovremo comunque riconquistare pian piano dei pezzi di vita. E quale miglior compagno di vita del calcio?”