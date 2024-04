Sky - ADL arrivato a Castel Volturno, occhio a Calzona per il futuro

Napoli. Direttamente da Castel Volturno l'inviato Sky Massimo Ugolini dà degli aggiornamenti sulla squadra e informa dell’arrivo di De Laurentiis al centro sportivo.

"Il presidente De Laurentiis è arrivato qui a Castel Volturno da poco più di mezz’ora durante l’allenamento della squadra che è ancora in corso. Domani sarà una partita importantissima. Con il Frosinone c’è il brutale ricordo dell’eliminazione in Coppa Italia, un motivo in più per riscattare quella situazione. Sarebbe, qualora dovesse vincere, la quarta vittoria che il Napoli fa due vittorie di fila. Poco, un dato che certifica la sofferenza del Napoli in questo campionato. Squadra in campo. Pochi dubbi in formazione. Ballottaggio in difesa tra Juan Jesus e Ostigard. Calzona recupera Politano e Lindstrom. Una buona notizia vista la squalifica di Ngonge. I nomi che si fanno per l’allenatore sono Conte e Italiano, ma attenzione a Calzona. Non è escluso che se dovesse fare bene il presidente De Laurentiis possa accarezzare l’idea di tenerlo per la prossima stagione".