Siparietto Alvino-Zampini: "Parlare degli arbitri è l'alibi dei perdenti". La replica: "Allora non sei coerente, tutti contro noi perché vinciamo sempre"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Parlare degli arbitri è l’alibi dei perdenti, non ho mai sentito dire un tesserato della Juve lamentarsi degli arbitri".

La replica di Massimo Zampini: “Non vado appresso alle polemiche che fai ogni volta sugli arbitri Carlo, io preferisco non commentare con quella foga. Bisogna essere coerenti nel commentare gli episodi pro e contro la Juve allora e parlare di mentalità perdente. Vinciamo sempre noi, ecco perché tutti siete sempre uniti contro noi".