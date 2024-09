Selvaggi: "Buongiorno non è Kim, ma in Europa è al top! Nel Napoli con Lukaku un altro azzurro avrà poco spazio"

“Il calcio è strano, l’Italia sembrava dover perdere in Francia ed invece… Si è passati dalla vergogna dell’Europeo al trionfo di Parigi. La verità sta nel mezzo, ovvero- ha detto l’ex attaccante e campione del mondo Franco Selvaggi a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -  la vera Italia non era quella che ha perso con la Svizzera in modo indegno ma neanche quella che ha stravinto venerdì contro la Francia".

Di seguito la nota stampa:

"L’Italia è semplicemente una buona squadra, magari può ambire a diventare come quella che ha vinto l’Europeo ma non è fenomenale perché ha vinto 3-1 contro la Francia. Buongiorno? L’ho visto dal vivo, mi ha colpito la sua forza, la sua grinta, la sua velocità , non è Kim, ma nel panorama italiano ed europeo è uno degli elementi più importanti. Raspadori non è il bomber vecchio stampo, è una seconda punta e in questo modulo dell’Italia di Spalletti può dare il meglio di sé. E’ chiaro che più gioca con continuità e più può migliorare. Nel Napoli con Lukaku però, oggettivamente, avrà poco spazio. Al Napoli di Conte serve dare tempo, già rispetto alla gara col Modena di Coppa Italia c’è stato un chiaro miglioramento: diamo fiducia totale a Conte che è uno dei migliori allenatori al mondo”

