Scozia, Gilmour: "Siamo delusi per la sconfitta: non la meritavamo. Difficile accettare gare del genere"

Billy Gimour ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Scozia-Polonia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è grande delusione per questa sconfitta. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e pensavamo anche di poterla vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma il risultato non è stato dalla nostra parte. Probabilmente, nel finale siamo stati troppo aperti ed abbiamo incassato un calcio di rigore a sfavore. Non è facile mandare giù una gara dove hai giocato bene ma hai raccolto zero in termini di risultato. Anche a parole è difficile spiegare l'amarezza che stiamo provano. Siamo però un gruppo forte e sapremo rialzarci già dalla prossima gara".