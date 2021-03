Sconcerti: "Il Napoli per un'ora ha dominato, vittoria meritata! Rigore? Non c'era. Rinvio Juve-Napoli, andava rispettata la data"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, il direttore Mario Sconcerti ha commentato la giornata di campionato:

Milan-Napoli, che ne pensa della vittoria dei partenopei?

"Per un ora è stato un Napoli che ha quasi dominato, poi nell'ultima parte il Milan è venuto fuori, non so quanto per merito del Napoli che è venuto più dietro. Il rigore finale non c'era, comunque vittoria meritata. Il Milan ha cominciato a prendere una strada in discesa già prima dell'Epifania. Ha perso troppe volte, c'è stato un ridimensionamento generale per una squadra che ha fatto cose straordinarie, che ha bisogno di tirare il fiato ora e di recuperare giocatori importanti. L'apparizione di Ibra a Sanremo ha fatto sentire i giocatori diversi nel trattamento e questo non ha fatto bene. Oggi si chiude una corsa del Milan e ne comincia un'altra, ossia gestire la posizione in Champions".