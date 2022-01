Sconcerti: "Il Napoli ha giocato il miglior calcio per un lungo periodo, ha diritto a lamentarsi per le assenze"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Mi fa piacere che le alternative del Napoli stiano resistendo dopo tutti gli infortuni e le positività, ma ci sarà bisogno dei titolari nelle prossime settimane. Rammarico? Basterebbe la sola assenza di Fabian, non sostituibile, per giustificare le difficoltà, per non parlare di Anguissa e Osimhen. Il Napoli ha giocato il miglior calcio per un lungo periodo, ha diritto a lamentarsi per le assenze. Fiorentina in crisi per la Coppa Italia? Il 4-0 di ieri è stato devastante, la squadra era quella titolare. Io spero non continuino a lungo, perchè la Coppa per la Viola è importante quanto il campionato”