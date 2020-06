Sconcerti: "Finale Coppa Italia? Juve favorita ma non è così forte, ha perso tante partite. Del Napoli mi preoccupa una cosa"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Sconcerti, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In finale non esiste una squadra più forte dell’altra e può succedere di tutto. Detto ciò, mi aspetto di vedere un Napoli che magari non subisca l’avversario come fatto nelle due gare contro l’Inter. Una vittoria in Coppa Italia certamente riqualificherebbe una stagione. Con Barcellona ed Inter il Napoli non ha mai rischiato di vincere, questo è l’errore di Gattuso: la mancanza di aggressione offensiva. La Juventus è sulle gambe. Del Napoli non mi preoccupa l’allenatore. Magari mi preoccupa Demme che non riusciva a schermare Eriksen ed il fatto che il Napoli non ha mai dato l'impressione, dopo il pari, di poter segnare il secondo gol. La Juventus è favorita ma la stiamo sopravvalutando. A marzo ci siamo fermati e non ha mai trovato la quadratura. Se non l’ha trovata a marzo non la troverà più. L’organico non è così forte come si dice. La Juventus ha perso molte partite prima del Coronavirus ma è una partita lineare”.