Sconcerti: "Covid in Serie A? Non capisco perché non si fermi il campionato! ASL con meno potere ora"

Ci sarà coerenza nelle decisioni che avremo con così tanti contagiati in Serie A?

Le prossime due giornate sono a rischio?

Ogni paese poi fa a sé.

"Non si capisce perché ognuno non dovrebbe andare per la sua strada. In Italia la sanità è demandata alle regioni, per esempio... Siamo nella cacca, tutti, e il calcio non può lamentarsi. Semmai mi chiedo come mai ancora non ci sia l'obbligo vaccinale nel calcio visto che per lavori in amministrazione pubblica o in fabbrica è obbligatorio. La percentuale di contagiati del calcio è molto più alta di quella italiana, poi...".