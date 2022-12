Schwoch: "Uno come Raspadori si fa fatica a lasciarlo fuori! Spalletti ha provato in Turchia soluzioni per essere camaleontico"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti ha provato in Turchia soluzioni per essere camaleontico dal punto di vista tattico, per sorprendere quelli che stanno studiando il Napoli: dovesse continuare a mantenere questo ritmo, per le altre squadre sarà molto dura. Il concetto è quello: se le cose vanno bene, bene, se le cose non vanno bene perchè ha cambiato? Lo conosciamo, è il mondo del calcio.

Raspadori? Dovrà essere usato bene nelle occasioni in cui servirà, avere un posto fisso in una squadra come il Napoli non è semplice. Nel 4-2-3-1 bisogna coprire zone ampie di centrocampo, cambiano molte dinamiche con un uomo in meno e difensivamente il 4-4-2 è un po’ piatto. Poi è ovvio che con un giocatore come Raspadori si fa fatica a lasciarlo fuori, ma in una grossa squadra bisogna affidarsi ai grandi giocatori altrimenti non si vince niente”