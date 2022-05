Schwoch: "Costruzione dal basso? Vi dico il primo allenatore in Italia che l'ha fatta"

Stefan Schwoch è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Costruzione dal basso? E' un modo per far uscire le squadre e creare degli spazi ma non bisogna esagerare. Adesso lo fanno tutti, se hai tanta potenza in attacco, creare dal basso significa creare possibilità in avanti.

In Italia la Juve di Conte aveva iniziato a farlo poi tutti a ruota. Se hai il portiere come Reina col piedino buono lo puoi fare. Il problema è chiederlo ad un portiere che non ha nelle corde questa cosa e rischi di perdere una partita.