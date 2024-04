Schwoch: "Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli: ho un retroscena che riguarda la sua famiglia"

Stefan Schwoch ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "Il bello del calcio" in onda su Televomero:

"Per me il nuovo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte. Questa è la mia sensazione. So che al mister piace molto la città. La moglie del mister è davvero molto legata al capoluogo campano e sarebbe ben lieta di approdare in quel di Napoli. Inoltre il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo forti pressioni su Antonio Conte affinché l'allenatore pugliese accetti la sua proposta".