Schira: "Napoli titubante con Dybala rispetto la Roma, scelto Deulofeu. Preoccupante farsi scippare Kim da una squadra media francese"

Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dybala? Mentre le altre tentennano, la Roma è andata più dritta all'obiettivo. Il Napoli ha chiesto più informazioni, ma non era così sicuro di investire sull'attaccante ex Juventus. Trattava l'argentino, ma poi pensava anche a Deulofeu. José Mourinho gli ha invece palesato tutta la sua ammirazione e il calciatore ha detto di sì al portoghese. Si tratta di un grande colpo da parte della Roma, inutile nasconderlo.

Deulofeu può fare tutti i ruoli di attacco, è un bel jolly. Ha un grande talento e forse si coniuga meglio di Dybala col gioco di Spalletti. Il Napoli è fortemente interessato allo spagnolo.

Ostigard al Napoli è costato cinque milioni più altri tre di bonus. Si tratta di una buona operazione anche perché il ragazzo è ancora molto giovane. Ha fatto molto bene, con sei, sette prestazioni di grandissimo livello. Naturalmente il norvegese completa il reparto, ma occorre un sostituto di Koulibaly.

Il Napoli non ha mollato Kim, il Rennes non ha ancora chiuso. Sarebbe preoccupante se una squadra di non primissimo livello in Francia soffiasse un obiettivo ai partenopei. Dico questo senza offendere il club transalpino. Se fossi nel calciatore non avrei dubbi e sceglierei il Napoli.

Ounas piace alla Salernitana, ma anche al Lecce. A Napoli non è riuscito a decollare. I partenopei potrebbero incassare qualche milioncino".