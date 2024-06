Schira: "Di Lorenzo non vuole restare al Napoli, lo disse a Manna già prima del match con il Lecce!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Di Lorenzo non vuole restare al Napoli, se un allenatore vuole tenerlo comunque non è il massimo: dopo l’Europeo dovranno sedersi e trovare una soluzione, questo è poco ma sicuro. Di Lorenzo vuole una nuova avventura, lo ha ribadito anche il suo agente a Giovanni Manna ed Antonio Conte. Lo stesso Di Lorenzo prima di Napoli-Lecce l’aveva detto a Manna, nella sua mente la scelta non la cambia poi il mercato è lungo e chissà che non arrivi una offerta molto convincente per tutti. La partita è molto. Lukaku? Ha avuto una offerta importante dall’Arabia Saudita, con un contratto quattro volte più alto di quello del Chelsea, ma è con Conte che ha avuto le migliori stagioni”