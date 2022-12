"Scelgo Kvaradona", il soprannome che inorgoglisce Kvaratskhelia: le altre tre opzioni | VIDEO

I giornalisti di DAZN scherzano con Khvicha Kvaratskhelia e gli sottopongono uno ad uno i vari soprannomi che gli sono stati affibiati dai tifosi napoletani nei suoi primi mesi da calciatore del Napoli. Kvara apprezza e risponde così: "Sono tutti molto belli e simpatici, però quando si tratta solo di una piccola parte del nome Maradona associato al tuo, è un onore, crea un'emozione diversa dalle altre: mi riempie di orgoglio. Oggi 'Kvaradona' è sicuramente il mio preferito".

Soprannome Kvaratskhelia

Tra le altre opzioni, c'era quella di "Kvaravaggio", in assonanza con il pittore Caravaggio, quello di "Zizì", che gli aveva dato De Laurentiis in estate e quello di "Angelo azzurro". Kvaratskhelia però non ha avuto dubbi nello scegliere il suo soprannome preferito: "Scelgo Kvaradona". Guarda il video in allegato.